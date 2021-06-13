«بخيت وعديلة في الكنيست».. وزير إسرائيلي يُقبل زوجته خلال اشتباكات جلسة نتنياهو «صور»

بدأت، عصر اليوم الأحد، الجلسة التي يعقدها الكنيست التابع للاحتلال لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء الكنيست ومحاولة بعضهم مقاطعة رئيس الحكومة المرتقب «نفتالي بينيت».

وبدورهم، أخرجت عناصر أمن الكنيست العديد من الأعضاء الذين حاولوا مقاطعة كلمة «بينيت» في ظل حالة من التوتر.

وفي بداية الجلسة أخرج عناصر الأمن رئيس حزب «الصهيونية الدينية» من الجلسة بعد مقاطعته لكلمة رئيس حكومة الاحتلال المرتقب «بينيت».

وفي المقابل، قبّل جدعون ساعر، المرشح لمنصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ثم الخارجية خلال ولاية يائير لابيد، زوجته جيولا، الصحفية الإسرائيلية مقدمة برنامج الشؤون الجارية والمقابلات اليومية المسائي الذي يبث على القناة 11 الإسرائيلية، وهو ملتزم بارتداء الكمامة، خلال الاشتباكات في الكنيست، على طريقة النجم عادل إمام وشيرين في فيلم «بخيت وعديلة 2.. الكنكة والجردل».

يشار إلى أن «الكنيست» تعقد في هذه الاثناء جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وتستمر الجلسة حتى الساعة السابعة مساء.

بدوره، طالب رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت اليوم الأحد «الكنيست الإسرائيلي» بالتصويت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة التي تمكن من تشكيلها قبل عدة أيام وسط خلافات ومشادة كلامية حادة بين أعضاء الكنيست «الإسرائيليين».

وبدأ «بينيت» كلمته وسط احتجاج كبير من أعضاء الكنيست التابعين للأحزاب اليمنية المتطرفة خاصة حزب «الصهيونية اليهودية» مما اضطر رئيس الكنيست لطرد أكثر من 7 أعضاء من المشاغبين لعدم التزامهم بالقانون.

وقال «بينيت»: «أخذنا المسؤولية على عاتقنا رغم أنه كان من السهل السير نحو انتخابات خامسة وسادسة وعاشرة لذلك قلنا كفى»، مبينًا أن إجراء انتخابات خامسة وسادسة تعني مزيدا من الكراهية وهذا ما يهدم «الدولة».

وأضاف: «هذه لحظة سياسية هامة وأرجو من الجميع ضبط النفس، سنعمل على إخراج الدولة من أزماتها وسنصل لانتخابات بعد 4 سنوات وبإمكانكم حينها أن تطرحوا ما تريدون».

وأكد «بينيت» دعم حكومته الجديدة للاستيطان في كل الأراضي -المحتلة- «سنبدأ عهدا جديدا في علاقاتنا مع المجتمع الدولي».

وشدد على أن الحكومة ستعمل بكل جهدها لزيادة قدرة إسرائيل الدفاعية والهجومية لأن التهديدات الأمنية لم تتوقف مطلقًا.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: «بينيت ليس لديه المقدرة على معارضة رئيس الولايات المتحدة في القضايا التي تهدد وجودنا».

وأضاف نتنياهو: «ناضلنا بقوة ضد إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي، موضحاً أن الحزم في مواجهة إيران هو ما حفز الإدارة الأمريكية السابقة على الخروج من الاتفاق النووي الإيراني».

وزعم قائلا: «قمنا بعمليات جريئة جدا في عمق العدو ووصلت إلى طهران وهناك أشياء تفوق الخيال».

وأكد نتنياهو: «الحكومة التي لا تستطيع تأمين مستقبلنا لا تستحق ان تكون حكومة لإسرائيل»، لافتا أن المعارضة في إسرائيل والتي أمثلها سيكون لها صوت واضح وقوي.

وتابع نتنياهو: «اتفاقيات السلام التي أبرمناها مع الدول العربية أخرجتنا من معادلة الأرض مقابل السلام إلى السلام مقابل السلام دون التنازل عن أي شبر».