ليلة سقوط نتنياهو.. من هو يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية؟

يشهد اليوم الأحد، تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشكيل الحكومة السادسة والثلاثين لدولة الاحتلال، وهي ائتلاف مكون من ثمانية أحزاب سيشهد تناوب رئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت، من حزب «يمينا»، على رئاسة الوزراء مع زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد.

وإذا تمت المصادقة عليه، فإن الإئتلاف المكون من أحزاب يمينية ويسارية ووسطية وحزب إسلامي، سيطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من السلطة بعد 12 عاما، ليحل محله «بينيت»، وبعد ذلك بعامين، «لابيد».

يوم الأربعاء، صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على جلسة البرلمان لمنح الثقة للائتلاف الحكومي حيث من المقرر أن تبدأ الإجراءات اليوم الأحد في الساعة الرابعة عصرا.

يذكر أن زعيم المعارضة يائير لابيد، المذيع التلفزيوني السابق، حل حزبه «يش عتيد» الوسطي في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن يائير لابيد.

1- ولد يائير لابيد، البالغ 57 عاما، في مدينة تل أبيب.

2- والده وزير العدل السابق يوسف لبيد، الذي ترك هو الآخر العمل الصحفي متجها إلى السياسة.

3- والدته هي الروائية والكاتبة المسرحية والشاعرة شلوميت لبيد.

4- ملاكم هاو محب للفنون القتالية.

5- عمل كاتبا لعمود في إحدى الصحف قبل أن يتجه إلى العمل التلفزيوني في القناة الإسرائيلية الثانية، وهو دور عزز نجوميته.

6- أسس «لبيد» في عام 2012، حزب «يش عتيد» السياسي، لكن لم يحظ بالقبول إذ أعلن عن حزبه في وقت كان رائجا لنجوم الإعلام الإسرائيلي استثمار شهرتهم في المجال السياسي.

7- في انتخابات 2013، حصل حزب «يش عتيد» الوسطي على 19 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 نائبا.

8- اختير «لابيد» ليكون وزيرا للمالية لفترة وجيزة في عهد نتنياهو، وساعده ذلك في فرض نفسه كلاعب سياسي.