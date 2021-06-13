هل أنت قاتل؟.. شاهد كيف رّد الرئيس الروسي بوتين على هذا السؤال

باغت كير سيمونز، مذيع قناة «إن بي سي نيوز»، الرئيس الروسي بوتين، بسؤال حول الاتهامات الموجهة ضده من الجانب الأمريكي، ووصفه بـ«القاتل»، حيث قال المذيع «لقد وصفك الراحل جون ماكين في الكونجرس بالقاتل، وعندما سُئل عنك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قيل له إنك قاتل ولم يُنكر ذلك، وعندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان يعتقد أنك قاتل قال (أنا أعتقد)».

ووجه مذيع قناة «إن بي سي نيوز»، سؤالًا مباشرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «سيدي الرئيس هل أنت قاتل حقًا»، فيما رد الرئيس الروسي ضاحكًا: «خلال فترة حكمي اعتدت على هجمات مختلفة، من جميع الزوايا ومن مختلف المناطق، تحت ذرائع وأسباب مختلفة، ومختلف المعايير والشراسة ولا يفاجئني أيًا منها».

وأضاف بوتين، خلال حواره مع القناة، «الخطاب قاسٍ، وأعتقد أن هذا تعبير عن الثقافة الأمريكية بشكل عام»، فيما ذكر أن بايدن وصفه بالقاتل وقال عنه إنه سيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأمريكية، ورد بوتين حينها على بايدن متمنيًا له الصحة.

وتابع: «كما قال بايدن، نحن نعرف بعضنا البعض، بشكل شخصي ماذا سأرد عليه، أود أن أقول له أتمنى لك الصحة، أقول ذلك بدون أي سخرية أو مزاح»، ويذكر أن قمة مرتقبة في جنيف ستجمع الرئيسين الأمريكي والروسي لأول مرة منذ وصول بايدن للحكم.