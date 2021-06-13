وزير القوى العاملة: الدولة وفرت مراكز تدريب متنقلة في القرى

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه إذا استطاعت مصر إنجاح المشروعات الصغيرة على مستوى 27 محافظة، فإن ذلك سيحفز الاقتصاد، ويعمل على نموه، موضحا أن هناك معدلات كبيرة تحققها هذه المشروعات، في ظل وجود تدريب مهني تقوم به الوزارة، الذي أوجد مهارات شابة جديدة، وأتاح فرص جديدة، مبينا أن أماكن التدريب موجودة في عواصم المحافظات، وأصبحت موجودة داخل القرى، عن طريق الوحدات المتنقلة، التي عليها إقبال كبير، في ظل وجود قوائم انتظار لزيادة عدد المتدربين.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه منذ عام 2018، عندما جرى إطلاق مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة تعمل على التخديم على هذه المبادرة، من خلال محاولة إيجاد فرص عمل أكثر في القطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هناك طلب على العمالة، لافتا إلى أن في عام 2013، كان معدل البطالة وصل إلى 14%، ولكن مع وضع الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة في 2030 التي تستهدف لتقليل البطالة، ووصل إلى 2019 إلى 7.4%، وفي عام 2020 بعد جائحة كورونا، ارتفعت إلى 9%، ثم عادت في عام 2020 وأوائل 2021، لتنخفض إلى 7.2%، لافتا إلى أن هذا يؤكد وجود عمالة انتظمت في القطاعات المختلفة في الوقت الحالي.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المشروعات الكبرى استوعبت المصريين العائدين من ليبيا والعراق، وهذا أكبر دليل، على أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص العمل لأبناءها من أجل تحقيق حياة كريمة لأبناءها.