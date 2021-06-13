خبير مناعة: فيروس كورونا ليس غبيا.. وكان رحيما بالأطفال والنساء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» قد يؤثر على السمع والبصر، لافتًا إلى أن الفيروس عندما ظهر في مدينة ووهان الصينية كان جديدا، ويّتعلم كيف يغزو المجتمع البشري، وكان مختلفا أيًضا بشكل كامل عن الفيروسات الحالية، فتمتع بالشراسة في 2019 وأصاب بعض الفئات مثل المسنين وأدى لوفاة عدد كبير منهم، لكنه كان رحيما بالأطفال والنساء.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «ميلودي الأردن»، أن الفيروس تسببت في وفيات عالية لأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن بدأت تظهر سلالات جديدة بعدما ذهب لدول أوروبا، كون هذا الفيروس يُحب الطفرات ويغير من نفسه كل يوم، فظهور أي طفرات جديدة أمر غير مستبعد، ولكن بفضل الله الطفرات الجديدة لم تؤد إلى سلالات اكثر قتلًا، ولكن تسببت في سلالات أكثر قدرة على الانتشار عن السابقة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية، إلى أن سلالة جنوب إفريقيا أكثر انتشارًا من السلالة البريطانية، كما أن سرعة انتشار السلالة الهندية مختلفة عن البريطانية، موضحًا أن اللقاحات المضادة للفيروسات الآن رغم أنها كانت مخصصة للتعامل مع الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان وليس مع السلالات الجديدة، إلا أنها أيضًا تعمل ضد السلالات الجديدة، «لكن مش معروف الوضع في جنوب إفريقيا إيه دلوقتي وكذلك الهند ولازم دراسات».

وأكد الدكتور مجدي بدران، أنه من الوارد جدًا ظهور سلالة جديدة في مكان ما في وقت ما تصبح أشد شراسة وضراوة وتؤدي إلى فداحة في الوفيات، ومن الممكن أن تكون أكبر قدرة على مقاومة اللقاحات الموجودة الآن، لذلك يُناشد الشركات المصنعة للقاحات بالعمل على اكتشاف لقاحات للسلالات الجديدة والسلالات المستقبلية، ففيروس كورونا ليس غبيًا وإنما يتميز بالذكاء الشديد.