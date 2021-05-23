مجدي بدران: «الفطريات موجودة داخل بيوتنا.. مدفونة في المطبخ والحمام»

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه ومن الضروري الالتزام الكامل بالحفاظ على النظافة الشخصية للفرد، حيث إنها الخطوة الأولى نحو وقاية الجسد من مختلف الفيروسات والفطريات والأمراض الأخرى مستقبلا.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون مع الاحتفاظ بعدم إطالة الأظافر وإزالتها باستمرار حتى لا تتراكم الأوساخ أسفلها، لافتا إلى أن الفطريات موجودة في الحياة العادية ولها دور مهم في الإصابة بالحساسية وتفرز السموم المؤثرة على الحالة العصبية للأفراد.

وأوضح أن الأماكن المتكدسة والعشوائية دائما ما يكون بها فطريات كثيرة وعفن، ما يؤدي إلى إفراز السموم وتجعل الأفراد المتواجدة في مثل تلك البيئات مائلين للعنف بشكل أكبر ما يؤدي إلى زيادة الجرائم وأعمال العنف، «الفطريات موجودة في بيوتنا ومدفونه في المطبخ والحمام بشكل كبير وقد تسبب الحساسية».

وأكد أن بروتوكولات العلاج المصرية بخصوص فيروس كورونا كانت آمنة ولم يعانِ المرضى من آثار جانبية خطرة، فيما جاء البروتوكول الهندي لعلاج فيروس كورونا محتويا على كميات كبرى من المضادات الحيوية والكورتيزون ومثبطات المناعة، «مكنوش عارفين يعملوا إيه، وبالتالي المرضى تعرضوا لكميات كبيرة من هذه الأدوية، مع نقص المناعة وسوء التغذية أدى إلى زيادة أعداد الوفيات».