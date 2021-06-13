بعد براءة 3 وحبس 2.. محام المتهمين بالاعتداء على ياسر فرج: سنستأنف

أصدرت محكمة جنح البساتين، حكمها على المتهمين الخمسة في قضية الاعتداء على الفنان ياسر فرج، حيث قضت ببراءة 3 متهمين، وهم «عمرو.ت»، و«محمد.س»، و«محمد.ع»، في حين قضت غيابيًا بحبس المتهمين «محمد.ن»، و«عبدالرحمن.ن» سنة و3 أشهر.

دفاع المتهمين يشرح ملابسات الحكم

وقال أحمد النمس، دفاع الخمسة متهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج، إن التهمة الموجهة لموكليه هي الضرب والإتلاف، مشيرا إلى أن الفنان كان قد أضاف المتهمين الثلاثة الذي حصلوا على حكم البراءة بعد تقدمه بالبلاغ بمدة أسبوع كامل، لافتا إلى أن الحكم الصادر ضد المتهمين الآخرين هو حكم غيابي أول درجة، وأنهم غير محبوسين حتى الآن، نظرًا لإجراءات التقاضي المتبقية من معارضة واستئناف على الحكم.

وأضاف «النمس» أن مقطع الفيديو الذي تم الاعتماد عليه في إصدار الحكم بالحبس على موكليه هو مقطع لا يحتوي سوى على ربع الحقيقة فقط وليست الحقيقة الكاملة.

أدلة جديدة في القضية

وأشار «النمس» إلى أن هناك مقاطع فيديو أخرى سيقوم الدفاع بطلبها، مثل فيديو البوابة الرئيسية وفيديو الطريق الدائري وغيرها من الفيديوهات التي تثبت اعتداء الفنان ياسر فرج على موكليه، موضحًا أن هناك أكثر من وسيلة أخرى لإثبات براءة موكليه، من بينها طلب سماع أقوال الشهود أمام القاضي نظرًا لتضارب أقوالهم، فضلا عن عدم رؤية أحدهم للواقعة من الأساس، بحسب قول «النمس»، الذي أضاف قائلا: «إحنا بنثق في القضاء المصري، اللي هيفند الموضوع وهيقدر يوصل للحقيقة، وزي ما 3 متهمين خدوا براءة إن شاء الله الإتنين التانيين هتبان براءتهم».

وتعود أحداث القضية، إلى اتهام الفنان ياسر فرج، لشخصين بالاعتداء عليه بالضرب، ثم أضاف فيما بعد 3 آخرين، وبعد تداول الدعوى أمام القضاء صدر الحكم ببراءة 3 متهمين ومعاقبة اثنين آخرين بالحبس غيابيًا لمدة عام و 3 أشهر.