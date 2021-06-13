تجديد حبس المتهم بسرقة فيلا إلهام شاهين 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى.

وتقع فيلا الفنانة إلهام شاهين في منطقة المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى اقتحام أحد الأشخاص لفيلا الفنانة إلهام شاهين بالمنصورية، بعدما حاول المتهم دخول الفيلا عن طريق تسلق السور الخاص بها، إلا أن حارس العقار تمكن من الإمساك به وتسلميه إلى قوات الشرطة، ومن ثم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة منشأة القناطر.

تحرير محضر وإحالة المتهم إلى النيابة العامة

بعد إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، تبين من خلال التحقيقات بعد مناقشة المتهم، أنه كان يخطط لسرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين، إلا أن انتباه حارس الفيلا للمتهم أثناء تسلقه للسور حال دون إتمامه لجريمته.

حبس المتهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين على ذمة التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات وأثبتت فيه أقوال المتهم، وأقوال حارس فيلا الفنانة إلهام شاهين، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

بعد تحقيق النيابة في الواقعة، والاطلاع على المحضر والاستماع لأقوال المتهم وأقوال حارس فيلا الفنانة إلهام شاهين، أمرت النيابة بحبس المتهم ام على ذمة التحقيقات.

واليوم، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس المتهم 15 يومًا آخرين على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالشروع في سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين، الموجودة في منطقة المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.