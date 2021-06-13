9 توصيات من الصحة في امتحانات الثانوية العامة: التهوية الجيدة والمطهرات

أوصت وزارة الصحة والسكان بـ9 إجراءات من أجل توفير بيئة صحية لامتحانات الثانوية العامة 2021، وجاءت وفق منشور للوزارة، كالتالي:

1- التهوية الجيدة والمستمرة الطبيعية عن طريق فتحات نوافذ لا تقل عن سُدس مساحة الحجرة.

2- منع التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي.

3- الإضاءة المناسبة، سواء عن طريق فتحات النوافذ أو المصابيح الكهربائية بأن يكون عددها كافي لمساحة كل حجرة.

4- مصدر مياه آمن عن طريق شبكة مياه حكومية خاضعة للإشراف الطبي، مع توفير المدرسة لأدوات التطهير وغسيل الأيدي.

5- عدم استخدام «الطلمبات الحبشية» كونها مصدرا غير آمن لمياه الشرب بالمدرسة.

6- توفير عددٍ كافٍ من دورات المياه للطلبة.

7- فصل دورات المياه للطلبة عن الطالبات.

8- استخدام المطهرات المناسبة والصحية في التنظيف المتكرر، مع وجود مناديل ورقية أحادية الاستخدام للتجفيف أو وسيلة بديلة.

9- تواجد وسيلة صرف صحي آمنة، بالتوصيل على شبكة عمومية، وفي حالة استخدام خزانات يجب أن تكون مصممة بالسعة الكافية ويتم كسحها بصفة دورية قبل الامتلاء والطفح حتى لا يكون مصدر تلوث بالمدرسة.