وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

نصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بالإجابة على جهاز التابلت والبابل شيت، لتفادي حدوث أي مشكلة من أي نوع.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم»، عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة أغلقت باب النقاش عن التحسين في الوقت الحالي، بعد رفض مجلس الشيوخ، رغم استعداد الوزارة لتنفيذه: «وبالتالي لا نضيع الوقت في أحاديث مثل هذه في الوقت الراهن».

وعن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، قال الدكتور طارق شوقي، إن تيجة الامتحانات في الشهادات العامة تتطلب 7 إلى 10 أيام بعد انتهاء آخر امتحان، لافتا إلى أنه سيجري البحث في عملية التحسين مرة أخرى، عقب الانتهاء من الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أسئلة منصة حصص مصر تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومى للامتحانات وتعتبر نماذج للتدريب، بالإضافة إلى احتوائها على أسئلة من ملخص الامتحان والأضواء والمعاصر بالتنسيق مع الوزارة.