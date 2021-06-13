وزيري: مقتنيات شقة الزمالك يمكنها أن تفتح متحفا وبعضها تعود لـ5 آلاف سنة

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه ثبتت أثرية القطع الموجودة في شقة «الزمالك» المعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا»، حيث ثبت أثرية 1991 قطعة، وبعض القطع تعود إلى العصر العتيق، أي منذ أكثر من 5 آلاف سنة، كما أن العملات النقدية التي اكتُشفت تعود إلى العصر البطلمي، منوها بأن القانون طالب من يمتلك أي قطعة أثرية بإخطار المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي »، مع الإعلامي أحمد موسى،على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب تسجيل القطع الأثرية في المجلس الأعلى للآثار، لافتا إلى أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في شقة الزمالك، وبعض القطع الأثرية ترجع إلى عهد محمد على، منوها بأن هذا الأمر مخالف للقانون.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن المتحف القومي للحضارة به 1700 قطعة أثرية، بينما القطع في شقة الزمالك أكثر من ذلك، منوها إلى أن مقتنيات الشقة يمكنها أن تفتح متحف، وعن وضع صاحب شقة الزمالك، ذكر أنه سيتم العودة للقضاء لتنفيذ قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، كما أن إدارة متابعة الآثار المستردة تتابع وضع قطع الآثار المصرية في الخارج والتي تعرض في المزادات.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن مقتنيات الشقة ليس إرثا شخصيا ومخالف لقانون حماية الآثار، كما أن دورهم انتهى بتحديد هل المقتنيات أثرية أم ليست أثرية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من عدد من الأثريين وتضم متخصصين من عصور مختلفة.