التنمية المحلية تعلن خطتها لمحاربة الفقر والبطالة

تواصل وزارة التنمية المحلية القيام بدورها فى محاربة البطالة والعمل على تشجيع الشباب والمرأة خاصة المعيلة ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة لإقامة المشروعات لخلق فرص عمل للمرأة والشباب خاصة فى القرى والمناطق البسيطة ودعم المشروعات التى تتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى إطار مواجهة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل ودعم ثقافة العمل الحر من خلال النقاط التالية:

- تذليل أي عقبات تواجه الشباب فى إقامة مشروع من خلال المحليات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

- عقد دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك بمركز تدريب سقارة

- تدريب إدارات «مشروعك» بالتعاون مع البنوك على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- عقد عدد من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ «مشروعك» في كل المحافظات.

- إقامة عدد من المعارض لتسويق منتجات عملاء «مشروعك» على مستوى الجمهورية.

- التعاون مع 6 بنوك مصرية لرفع كفاءة نحو ألف موظف لتمويل المشروعات والتركيز على دعم المشروعات والطابع التسويقي.

- تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

- تدريب الشباب على حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق مستثمر صغير.

- مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المحافظات والمراكز وتنمية ارتباط الشباب بالدولة بخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

- تشجيع ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة.

- العمل على استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لا تحتاج لرأس مال كبير لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم.

- التركيز على تسويق المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض.

-التشجيع على إنشاء شركات تعمل في مجال التسويق لمنتجات المشروعات.