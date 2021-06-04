لمن لا يجد وظيفة.. شروط وخطوات الحصول على تعويض البطالة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مواده شروط وخطوات الحصول على تعويض البطالة، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير كيف يتم الحصول على تعويض البطالة، والشروط والخطوات اللازمة للحصول على تعويض البطالة.

تعويض البطالة

وعن تعويض البطالة استهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الحفاظ على التأمين ضد البطالة، وتستعرض «الوطن» شروط تعويض البطالة لاستحقاقها، والتي جاءت كالأتي:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ومن شروط تعويض البطالة، ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ ويعتبر من شروط تعويض البطالة، أنّ يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

خطوات الحصول على تعويض البطالة

وفيما يتعلق بموضوع خطوات الحصول على تعويض البطالة، فإن نص قانون التأمينات الاجتماعية، أنّ تكون مدة الصرف 12 أسبوعًا «3 أشهر» إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا «7 أشهر» إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.

وفي إطار خطوات الحصول على تعويض البطالة، فإن تعويض البطالة يقدر وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

وقرر القانون استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير.

وحدد قانون التأمينات الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة.

وفي حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.