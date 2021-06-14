ليلى علوي: النوم والرضا سر رشاقتي.. وأرقص على أغاني المهرجانات

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن سر رشاقتها الدائمة، مشيرة إلى أن النوم الجيد يعتبر من أهم الأسباب، وذلك بالإضافة إلى التسامح.

وأوضحت ليلى علوي، في حديثها لـ «الوطن»: «التسامح والرضا هو السر، فأنا راضية بكل ما كتبه الله سواء في الماضي أو الحاضر أو حتى المستقبل، ودائما أقول الحمد الله، وأحاول الحفاظ على وزني وعندما يبدأ في الزيادة أسيطر على نفسي، خاصة أني أحب السباحة والمشي وركوب العجب، بالإضافة إلى الرقص الذي يفرغ طاقة كبيرة، كما أسمع مهرجانات ولكني لا أحفظ كلماتها».

وتعيش الفنانة ليلى علوي، حالة من النشاط الفني بعد عرض فيلمها «ماما حامل» الذي تعود به إلى السينما بعد غياب منذ آخر أعمالها مع المخرج يسري نصرالله في «الماء والخضرة والوجه الحسن»، في عام 2016.

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول الفيلم، قائلة: «من البداية توقعت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، ولكن لم أتوقع هذا النجاح الكبير سواء في مصر أو الوطن العربي، أثناء التصوير وخلال أعمال المونتاج كان المخرج محمود كريم يشيد بالفيلم، وأنا كنت حريصة على مشاهدة الفيلم للمرة الأولى مع الجمهور، حيث ذهبت إلى السينما يوم الجمعة الساعة الـ 11 صباحا، وكانت ممتلئة بالجمهور».

وتابعت: «ضحكت عندما سمعت اسم الفيلم للمرة الأولى، ولكن عندما قرأت السيناريو وجدت أني أمام عمل سينمائي مميز، وتحمست لتقديمه لأعود إلى السينما بعمل اجتماعي كوميدي دون أي إسفاف، ومختلف تماما عن الكوميديا التي قدمتها من قبل».

وأكدت الفنانة ليلى علوي، أنّ أسرة فيلمها الجديد «ماما حامل»، بداية من الجهة المُنتجة وكذلك المُخرج محمود كريم، قررت إهداء العمل إلى الفنان الراحل سمير غانم، إذ إنها لم تكن الوحيدة صاحبة هذا القرار. يذكر أنّ فيلم «ماما حامل»، بطولة ليلى علوي وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ونانسي صلاح وهدى الإتربي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.