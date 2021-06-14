جامعة طنطا تعلق على تداول «سيد قطب وحسن البنا» بأحد الكتب الدراسية

علق الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، على واقعة وجود اسمي (سيد قطب وحسن البنا) أشهر رموز جماعة الإخوان الإرهابية، في أحد الكتب الدراسية بالجامعة، موضحا بأن الجامعة تعمل ضمن منظومة وطنية يقودها رئيس الجامعة الدكتور محمود أحمد ذكي محمد، وأكد أن الكتاب المتداول على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم تدريسه في كلية التربية في الفرقة النهائية، مشددا على أن رئيس الجامعة منع تداول الكتاب بشكل فوري، من أجل الحفاظ على توجه الجامعة بمنع الأفكار المتطرفة، مبينا أن تم التوجيه بالتحقيق العاجل لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، أن رئيس الجامعة أصدر قرارا الشهر الماضي، لتشكيل لجان لمراجعة كافة المواد العلمية التي يتم تدريسها في الجامعة من أجل تجنب وجود أخطاء، لافتا إلى أن البشر قد يخطئون في بعض الأحيان، ولكن إذا كان الخطأ متعمد فيجب محاسبة المتسبب فيه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أن رئيس الجامعة طالب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات بمراجعة المحتوى العلمي، متابعا: «رئيس الجامعة أصدر قرارا على الفور بمجرد وصول المعلومات إليه بوقف تداول الكتاب، ونحن لا نقبل بأن يكون رموز جماعة الإخوان (سيد قطب وحسن البنا) الذي ورثوا الدم والعنف رموزا تشبه الرموز الوطنية مثل جمال عبد الناصر وسعد زغلول ومصطفى كامل وسيتم محاسبة المسؤولين».