جامعة طنطا السابع محليا بتصنيف «ليدن» الهولندى لعام 2021

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الدولى الهولندي «ليدن»، «CWTS Leiden U»، لعام 2021، لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت فى المركز الـ1010عالميًا والسابع محليا.

وقال الدكتور محمود ذكى، في تصريح له، اليوم، إن الجامعة نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثا فى علوم الحياة والأرض، و436 فى علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث فى مجال العلوم الفيزيائية والهندسية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إدراج جامعة طنطا بالتصنيف ضمن 8 جامعات مصرية فقط تم مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف لهذا العام والذى ضم 1225جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف نائب رئيس ‏الجامعة، إن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها.

وأعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في وقت سابق، عن إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف QS البريطانى، والذى يضم أفضل الجامعات حول العالم، حيث جاءت في المركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

وأشار رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حققت مراكز مختلفة في كل معيار من معايير التصنيف، حيث احتلت المركز 501 عالميًا في معياري السمعة الأكاديمية والتوظيفية، والمركز 601 في معيار الاستشهادات العلمية، كما حققت نفس الترتيب في معايير نسب أعداد الطلاب والطلاب الوافدين لأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف QS البريطاني يعد واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، مؤكدًا أن جامعة طنطا ظهرت في نسخة التصنيف للعالم العربي فقط على مدار الأعوام السابقة، ولأول مرة تظهر بنسخة التصنيف العالمية هذا العام مما يعد إنجازًا غير مسبوق للجامعة.