لـ «اليوتيوبرز».. 13 سرا للحصول على مشاهدات كثيرة لفيديوهاتك

يرغب دائما منشئو المحتوى والعلامات التجارية ومسوقو الفيديو على موقع يوتيوب YouTube في معرفة كيفية الحصول على المزيد من المشاهدات على قنواتهم.

وقال موقع «SEJ» إنه من المهم التأكد من أن استراتيجية التحسين الخاصة بك حديثة، حيث تغيرت خوارزميات يوتيوب YouTube قليلاً على مر السنين.

واستعرض الموقع عددا من الخطوات التي يمكن من خلال اتباعها زيادة المشاهدات على يوتيوب YouTube.

1. ابحث عن المساعدة من يوتيوب YouTube:

فمن أفضل الطرق لزيادة جمهورك على YouTube هو طلب المساعدة من YouTube، وتعد قناة YouTube Creators مكانًا مثاليًا للاستماع مباشرةً من الفريق الداخلي حول ما يعمل TODAY، وكيف يمكنك الاستفادة من ميزات YouTube الجديدة.

بالنسبة للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى، فإن دليل مبدعي YouTube مليء أيضًا باستراتيجيات رائعة لاستكشافها وتنفيذها.

2. إنشاء شئ مستدام:

يجب أن يكون محتوى قناتك على يوتيوب YouTube مستداما وجديدا ومبتكر، والتأكد من قيامك بذلك كل أسبوع دون أن يصبح الأمر مرهقًا جدًا لدرجة أنك سأتخلى عنه.

3. إجراء التعديلات وتطبيق التعلم:

ندرك جميعا أنه لن يكون كل مقطع فيديو ناجحًا، بدلاً من ذلك، ولكن يجب النظر إلى كل منها كفرصة للتعلم، اجعلها بحيث يكون لديك الوقت لإجراء التعديلات وتطبيق ما تعلمته بمرور الوقت، وهذا يسمح بتضاعف نجاحك.

4. يمكن أن تكون التعليقات منجم ذهب مطلق:

يمكن أن تكون التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بك منجم ذهب مطلقًا لأفكار المحتوى وردود الفعل.

بمجرد أن تضع الفلاتر في مكانها لإسكات المتصيدين ومحاربي لوحة المفاتيح، خذ الوقت الكاف لتصفح أكبر عدد ممكن من التعليقات والاستماع إلى أي أسئلة أو أي اقتراحات حول المحتوى الذي يمكنك إنشاؤه، فالتحدث عن التعليقات، وأخذ الوقت للتفاعل مع المشتركين في قناتك من خلال الرد على تعليقاتهم هو وسيلة ممتازة لبناء مجتمع حول قناتك.

5. فكر مسبقًا في أحداث الدعم:

فكر مسبقًا في أحداث الدعم أو التقاليد الموسمية التي يمكنك إنشاء محتوى عنها، يعمل هذا النهج بشكل رائع مع مقاطع الفيديو الإرشادية أو المعلوماتية حيث تجيب على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون.

كما أن إجراء البحث والتخطيط المسبق لقضاء العطلات والأحداث الرياضية وغيرها من الأحداث البارزة يعني أن لديك الفرصة لإنشاء محتوى دائم الخضرة يمكن أن يحافظ على استمرار هذه المشاهدات عامًا بعد عام.

6. كن متسقًا

من الصعب بناء جمهور وزيادة المشاهدات عندما يتغير جدول نشر الفيديو الخاص بك باستمرار.

كم عدد المرات التي رأينا فيها إلغاء البرامج التلفزيونية لأن الشبكة استمرت في تحريك العرض وفقًا للجدول الزمني ولم تجد جمهورًا أبدًا؟ المفهوم هو نفسه مع يوتيوب YouTube.

7. تحسين العنوان والوصف:

في حين أن يوتيوب YouTube هو في جوهره وسيط مرئي لأنه تم إنشاؤه كمكان لمشاركة مقاطع الفيديو، لا يمكن تجاهل قوة النص إذا كنت ترغب في قيادة المزيد مشاهدي قناتك.

فإن يوتيوب، بعد كل شئ، هو محرك بحث ضخم، والذي لا يزال يستخدم الكلمات للعثور على مقاطع الفيديو التي تبحث عنها!، وهذا يعني أنك لا تحتاج فقط إلى الحصول على عناوين تحتوي على كلمة رئيسية واحدة جيدة على الأقل أو عبارة مرتبطة بمقطع الفيديو الخاص بك، ولكنك تحتاج أيضًا إلى وصف هذا الفيديو بالتفصيل في مربع الوصف.

كلما زاد عدد النصوص التي يتعين على YouTube وGoogle ومحركات البحث الأخرى الزحف إليها حول الفيديو الخاص بك، زاد احتمال ظهور المحتوى الخاص بك في النتائج، وبالتالي زيادة عدد المشاهدات الخاصة بك.

8. تحميل التسميات التوضيحية المغلقة:

لا تنس تحميل التسميات التوضيحية المغلقة لكل مقطع من مقاطع الفيديو الخاصة بك.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة التسميات التوضيحية المغلقة التلقائية في يوتيوب YouTube، ولكن إذا كان لديك الوقت أو يمكنك تحمل تكاليف كتابة التسميات التوضيحية المغلقة، فهذه طريقة أفضل لضمان ظهور النص بالطريقة التي يقال بها في الفيديو بالضبط.

9. إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية:

تستخدم أداة البحث عن الكلمات الرئيسية في يوتيوب YouTube بيانات البحث من أجل معرفة ما يبحث عنه الأشخاص بالضبط على YouTube، واللغة التي يستخدمونها بالضبط، وحجم هذه الفرصة، ومدى التنافس (أو عدم القدرة على المنافسة) لهذه الكلمة الرئيسية في نتائج البحث والشريط الجانبي المقترح.

10. اعرف من هو جمهورك المستهدف:

لا يكفي مجرد معرفة المعلومات الديموغرافية العامة عن جمهورك - عليك أن تعرف قصتهم، ونضالاتهم، وأهدافهم، ومعتقداتهم، وأكثر من ذلك. عندما يقول المشاهد المثالي لك، «كما تعلم، كل ما أريده حقًا هو...» يجب أن تتطابق بقية الجملة بوضوح مع ما تقدمه قناتك.

11. شراء إعلانات جوجل ليوتيوب:

شراء إعلانات Google لـ YouTube. هذا فعال للغاية، ويمكنك الحصول على عدد كبير من المشاهدات (حسب فئتك) مقابل بضع مئات من الدولارات.

12. إنشاء محتوى رائع:

هدف يوتيوب YouTube هو جعل الأشخاص يشاهدون المزيد من مقاطع الفيديو التي يستمتعون بها حتى يعودوا إلى YouTube بانتظام.

هذا يعني أنه يجب عليك مواءمة أهدافك مع أهدافهم وإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو التي يستمتع بها جمهورك حتى يعودوا إلى قناتك بانتظام.

13. اجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك طويلة بما يكفي للوصول إليها بسهولة.