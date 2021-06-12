آخر ظهور للشيخ محمد حسين يعقوب منذ 6 أيام عبر قناته بـ«يوتيوب» (فيديو)

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان، وذلك خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، كما قررت ضبط وإحضار كل من وأحمد محمد بدر، إبراهيم عادل، أحمد عصام وحبسهم على ذمة القضية، ويستعرض التقرير التالي آخر ظهور للشيخ محمد حسين يعقوب.

وتغيب كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، وقررت في جلستها الماضية تغريم الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مبلغ 1000 جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة، اليوم، إلا أنهما تخلفا أيضا عن الحضور، وبحسب مصادر قانونية مطلعة على سير القضية فقد قدما لهيئة المحكمة اعتذار عن الحضور.

آخر ظهور للشيخ محمد حسين يعقوب

وبخصوص آخر ظهور للشيخ محمد حسين يعقوب فبالرجوع للصفحة الرسمية للشيخ محمد حسين يعقوب على موقع «يوتيوب» تبين أن أحد حلقاته التي تم نشرها على الموقع كانت بتاريخ 6 يونيو الجاري، أي منذ نحو 6 أيام فقط، وكانت بعنوان «380- مدارج السالكين منزلة التذكر التربية بالتذكر».

شهر رمضان

كما ظهر محمد حسين يعقوب عبر قناته أيضا خلال شهر رمضان الماضي سواء من خلال تهنئته بقدوم الشهر أو من خلال حلقات تم بثها على مدار أيام شهر رمضان 2021، وبعد رمضان حينما تم بث حلقة بعنوان « كيف تجعل السنة كلها رمضان» والتي تم رفعها على قناته بموقع اليوتيوب بتاريخ 24 مايو الماضي.