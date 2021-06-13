خبير أمن معلومات: البيانات «بترول» العصر الحالي ومكسب الشركات

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن الإنترنت أصبح كالماء والهواء وسيكون الاقتصاد الجديد المحرك في المستقبل، خاصة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لافتا إلى أن تعطل الإنترنت لمدة نصف ساعة الذي حدث مؤخرا في بعض المناطق حول العالم، وتسبب في خسائر مالية كبيرة وجاء الأمر نتيجة تحديث داخلي في البرامج المشغل لبعض السيرفرات.

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، أن العصر الحالي المتحكم الأساسي فيه هو «السوفت وير» و«الكود»، مبينا أنه منذ أسبوع حدثت مشكلة في شركة غاز بعد تعرضها لهجوم سيبراني منع وصول الغاز إلى العملاء.

وأكد خبير أمن المعلومات، أن بيانات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية تعد وقود (بترول) العصر الحالي، وهناك شركات تتكسب من هذه المعلومات، لافتا إلى أن الشركات تقرأ البيانات الوصفية الموجودة على حسابات الأشخاص، مؤكدا أن البيانات الوصفية هي بيانات الملف المرفوع التي تشمل اسمه وطريقة رفعه والتاريخ الذي تم رفع فيه الملف.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن التطبيقات تتابع تحركات الأشخاص وتخرج لهم إعلانات قريبة من المكان المتواجدين فيه، وكذلك إعلانات عن الموضوعات التي تحدثوا عنها من أجل أن يشتري الشخص المنتجات ويأتِ هذا بعد تحليل كل البيانات الخاصة بالشخص.