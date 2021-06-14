القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار أسوان

أعلنت الأجهزة الأمنية قبل قليل، ضبط مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات الصعيد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

كانت مصادر أمنية، قد أكد أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية الشاب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل القطار ومن المتوقع ضبطه خلال ساعات ليتم تسليمه للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، خاصة في ظل أن الواقعة انتشرت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ويجلس بجانب أحد الأطفال، وتبين لاحقًا أنه طفل من الباعة الجائلين، ويمارس فعلًا فاضحًا مع الطفل الذي بدأ غير طبيعيٍ في مقطع الفيديو الذي يزيد على 60 ثانية.

حكاية الجريمة في القطار

وأضافت المصادر، أن المتهم شاب من إحدى محافظات الصعيد، واستقل القطار رقم 1008 من محافظة الجيزة، وأثناء سيره في الطريق استغل نوم أغلب الركاب في عربة القطار التي كان يجلس فيها، واستدرج الطفل الذي لا يزيد عمره على 10 سنوات، وكان يجلس بجانبه على المقعد، وارتكب معه فعلًا فاضحًا في مشهد تسبب في إحداث موجة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم.