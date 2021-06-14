القصة الكاملة للهجوم على جومانا مراد وبكائها واعتذار سوزان نجم الزين

تعرضت الفنانة جومانا مراد، منذ أيام لحملة هجوم شديدة بعد ظهورها للمرة الأولى منذ وفاة ابنتها «ديانا»، مع الفنانة سوزان نجم الدين في أحد المطاعم تضحك وترتدي اللون الأحمر.

ونشرت وقتها جومانا عبر «انستجرام»، مجموعة صور لها مع سوزان، وعلقت قائلة «الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكراً حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك، وعلى العزومة واللمة والجمعة الحلوة، والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت، ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالأكلات».

لترد عليها سوزان في نفس التوقيت بتويتة لها عبر تويتر قالت فيها «حبيبتي وأختي وصديقتي ⁧‫جمانة مراد‬⁩ كلنا معك وكلنا منعرف انو الحزن بقلبك كتير كبير وهي محاولة صغيرة لحتى نخطفك من حالك ونسرق معك شوية لحظات حلوة بعيدا عن الحزن اللي إنتي فيه لإنك مابتستاهلي إلا الفرح ياروح قلبي من جوا بحبك قد الدني وشكرا إنك لبيتي الدعوة ياغاليتي».

بمجرد نشر الصور فوجئ الثنائي بحملة هجوم شديدة على جومانا مراد بسبب ضحكها وارتدائها اللون الأحمر رغم أن ابنتها توفت منذ فترة قصيرة جدا.

رد جومانا بعد الهجوم عليها

وتظهر جومانا مراد خلال برنامج «انسايدر بالعربي»، باكية قائلة «من فضلكوا متجرحوش حد وقبل ما تحكوا الكلمة فكروا فيها، ربنا ما يحط حد في مكاني ولا تجربوا هذا الوجع»

وأضافت: «نحن بتقليدنا وعادتنا لا نرتدي الأسود على الطفل، حتى العزاء لايقام للطفل، ولكن لكثرة محبيني ومن عزاني قمنا بإقامة عزاء لاستقبالهم»

واختتمت جومانا، «أنا موجوعة لا أحد يشعر بألمي ابنتي توفت يوم عيد ميلادي».

من جانبها أكدت سوزان نجم الدين خلال البرنامج أنها اعتذرت لجومانا لأنها كانت سببا في الهجوم عليها بعد أن أقنعتها تخرج معها وتتغلب على أحزانها.

وفاة ابنة جومانا مراد

في مارس الماضي أعلنت الفنانة جومانا مراد، وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، وكتبت جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بـ«انستجرام»: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».وأضافت: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي».