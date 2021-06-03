سوزان نجم الدين بعد مقابلة جومانا مراد: محاولة لحتى نخطفك من حالك

أعربت الفنانه سوزان نجم الدين عن سعادتها لتلبية الفنانة جومانا مراد دعوتها لها في دبي؛ للخروج من أحزانها، بعد وفاة ابنتها ديانا.

وقالت سوزان عبر «تويتر»: «‏حبيبتي وأختي وصديقتي ⁧‫جمانة مراد‬⁩ كلنا معك وكلنا منعرف انو الحزن بقلبك كتير كبير وهي محاولة صغيرة لحتى نخطفك من حالك ونسرق معك شوية لحظات حلوة بعيدا عن الحزن اللي إنتي فيه لإنك مابتستاهلي إلا الفرح ياروح قلبي من جوا بحبك قد الدني وشكرا إنك لبيتي الدعوة ياغاليتي».

ويعتبر هذا أول ظهور لجومانا مراد بعد ابتعادها عن الاضواء و«السوشيال ميديا»، عب وفاة ابنتها الصغيرة ديانا، التي رحلت عن عالمنا مارس الماضي.

وكانت جومانا مراد أعلنت عبر «انستجرام» وفاة ابنتها ديانا ربيع، وكتبت قائلة: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

وتابعت: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي».

وحظت جومانا في تلك الفتره بتفاعل جميع الوسط الفني معها، والوقوف بجوارها عقب وفاة ابنتها الصغيره، فرغم ظروف فيروس كورونا إلا أن عدد كبير من الوسط الفني حرصوا على الذهاب إليها، وتقديم واجب العزاء.