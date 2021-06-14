سيولة في رمسيس والإسعاف.. تعرف على الحالة المرورية في 5 محافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية القناة الاولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية على شوارع بعض المحافظات بالاستعانة بخرائط «google maps».

القاهرة

تشهد الطرق المحيطة بعبدالمنعم رياض وتحديدا في اتجاه مناطق الإسعاف ورمسيس سيولة مرورية، كما تشهد المناطق أعلى كباري غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة سيولة مرورية.

سوهاج

وتظهر الخريطة شوارع سوهاج بأنها تشهد سيولة مرورية، وتحديدا الطريق أمام محطة القطارات، كما أن طريق المنشية يشهد سيولة مرورية نسبية، وحتى الطريق المؤدي لسنترال سوهاج الرئيسي.

مطروح

وأوضحت الخريطة أن الطرق الرئيسية مطروح، ولا سيما طريق مرسى مطروح – سيوة والذي يشهد حاليا سيولة مرورية، كما أن طريق الإسكندرية – مرسى مطروح وكورنيش المدينة يشهد سيولة مرورية.

بني سويف

ويشهد كوبري بني سويف سيولة مرورية نسبية، كما يشهد كورنيش بني سويف سيولة مرورية، وحتى مكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة.