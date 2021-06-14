«الري» تنفذ حزمة مشروعات مائية بدولة جنوب السودان منها سد «واو»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر ودولة جنوب السودان تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال اجتماع عُقد بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع شؤون مياه النيل، أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة نُفذت خلالها العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وذكر أن الوزارة أنشأت 6 محطات مياه جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية أخرى في المؤسسات الحكومية المهمة في العاصمة جوبا، مثل الاستاد الرياضي الرئيسي وكلية القانون بجامعة جوبا وغيرها من المواقع الحكومية، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة «واو» بجمهورية جنوب السودان، إضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وأوضح أنه في مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة «واو» حتى مدينة بنتيو، وصولاً إلى بحيرة «نو» والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

حضر اللقاء الدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية لمشروعات التعاون الثنائي بقطاع مياه النيل، والدكتور عمرو فوزي مهندس بالمكتب الفني لرئيس قطاع شؤون مياه النيل، والمهندس أمجد صلاح الدين منسق عام مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بقطاع شؤون مياه النيل، وذلك في إطار متابعة مجالات التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان.