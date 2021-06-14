فى ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال الفنانة زبيدة ثروت

يحتفل الجمهور اليوم بذكرى ميلاد الفنانة صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية زبيدة ثروت؛ إذ أنها ولدت في 14 يونيو عام 1940.

تاريخ طويل من العطاء والفن وليس هذا فحسب، وإنما كانت أيضا ايقونة للجمال عند الفتيات، وفتاة أحلام الكثير من الرجال، لكنها عام 1976 وبدون سابق إنذار قررت الاعتزال.

سبب اعتزال زبيدة ثروت

وكشفت زبيدة ثروت عن سر الاعتزال في أحد اللقاءات التلفزيونية، مع الدكتور عمرو الليثي، قائلة: «علشان ريم بنتي خلفت ياسمين ورشا، هي كمان جت خلفت ورا بعض».

وأوضحت الفنانة، أن بناتها عندما أنجبن كن يلجأن إليها طوال الوقت، وأنها بالفعل انشغلت بالأطفال للغاية، ومن شدة فرحتها بهم كانت ترفض الخروج من المنزل للعمل، مؤكدة: «كنت فرحانة بيهم ونسيت إني أنزل الشغل».

ولفتت زبيدة إلى أنها كان يعرض عليها أعمالا فنية بعد ذلك، لكنها لم تجد فيها الدافع الذي يجعلها تخرج من المنزل وتترك أحفادها.

حب السينما فقط

كما كشفت الفنانة زبيدة ثروت خلال اللقاء التليفزيوني، عن أنها لم تكن تحب التليفزيون، لكنها تحب تقديم السينما فقط.

يذكر أن الفنانة زبيدة ثروت قدمت العشرات من الأفلام السينمائية، منهم الحب الحرام، والرجل الآخر، وزهرة البنفسج، وأنا وزوجتي، والسكرتيرة، وزمان يا حب، والحب الضائع، والأحضان الدافئة».

ولكنها على مدار تاريخها لم تقدم سوى 4 مسرحيات فقط، من بينهم: «مين يقدر على ريم، وعائلة سعيدة جدا، وأنا وهيا مراتي».

يذكر أن الفنانة زبيدة ثروت توفيت في 13 ديسمبر 2016.