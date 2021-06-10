وزيرة الثقافة تنعى الفنان الراحل كلود رطل: أحد رواد فن الأوبرا في مصر

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا، مغنى الأوبرا الكبير الباص باريتون كلود رطل، أحد رواد فن الأوبرا في مصر، الذي غيبه الموت، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت «عبدالدايم» إن الراحل كلود رطل متعدد المواهب، وتتلمذ على يديه جيل كامل من المبدعين، في مجال الغناء الأوبرالي، مشيرة إلى براعته في مجال التشكيل، عمل أستاذا بكلية الفنون الجميلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن كلود رطل ينتمي لعائلة فنية، فوالدته مدربة الأصوات الإيطالية جيلان رطل، تخرج في معهد السينما من قسم هندسة المناظر، قدم نخبة من أهم العروض الكلاسيكية العالمية على مسرح الأوبرا القديمة، وأبدع مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة.