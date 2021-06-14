من هو عيساوي فريج الوزير العربي في حكومة إسرائيل الجديدة؟

تضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها اليميني نفتالي بينيت، اسم السياسي العربي عيساوي فريج.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، وهو ائتلاف من 8 أحزاب يجمع مختلف ألوان الطيف السياسي، كما تضم الحكومة وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو القائمة الموحدة، برئاسة الإخواني منصور عباس.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن عيساوى فريج، الوزير العربي في حكومة إسرائيل الجديدة، وفقا لقناتي «سكاى نيوز، والعربية»:

- يبلغ من العمر 57 عاما.

- ولد في بلدة كفر قاسم عام 1963.

- سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

- ينتمي لحزب «ميرتس» اليساري، الذي دعم سابقا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

- كان يعمل في السابق مدقق حسابات مستقل، بعدما نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من الجامعة العبرية في القدس.

- منذ عام 2020 أصبح عضوا في مجلس أمناء الجامعة العبرية.

- قبل 25 عاما بدأت حياته السياسية عندما انضم إلى حزب «ميرتس» اليساري، الذي يضم يهودا وعربا، بخلاف الكثير من الأحزاب الصهيونية

- دخل عيساوي فريج الكنيست في الانتخابات التي جرت عام 2013 بعد فوزه، كما فاز في بعض الانتخابات اللاحقة، وخسر في أخرى، كما فاز في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي.

- يعرف عنه نشاطه الداعم للغة العربية؛ إذ قدم مشروع قانون لتثبيت اللغة العربية في المناهج الدراسية.

- عمل على إلزام الهيئات العامة باستثمار ما لا يقل عن 10% من ميزانية حملاتها الإعلانية لصالح الحملات الإعلانية باللغة العربية.

- بادر إلى قانون يضمن أن البرامج التي تبثها سلطة الإذاعة باللغة العربية تعكس الخطاب داخل المجتمع العربي

وقال «فريج» في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، ليل الأحد، إنه قرر المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل صنع التغيير المنشود، مؤكدا أن سيعمل على وقف العنصرية ضد المجتمع العربي في إسرائيل، وسيسعى لبلورة اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط، خاصة الدول العربية.

وحصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ثقة الكنيست الإسرائيلي أمس بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت ويائير لابيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل».