طريقة الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، يبحث عنه طلاب الثانوية الأزهرية الذين من المقرر أن تنطلق امتحاناتهم السبت المقبل الموافق 19 يونيو، لذلك يطلبون الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بناءً على تعليمات الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة أبنائنا طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن للطالب الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر.

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الازهر

وينشر قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الثاني على التوالي على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، للاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الازهر، وستتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

وعند الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، ستتم كتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.

أرقام الجلوس

وتم تأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الإدارة المركزية للامتحانات تعمل على تطوير أدائها لخدمة أبنائها الطلاب والعمل على راحتهم، وتقديم خدماتها بطريقة سريعة ودقيقة وموثقة وسهلة الحصول عليها، مؤكدا أنه يمكن للطالب الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر.