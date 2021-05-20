اليوم.. تحرك حكومي لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية

بدأت المعاهد الأزهرية تحركاتها، لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في جميع المحافظات؛ إذ تعتزم بوابة التعاقدات إرسال المظاريف المغلقة الخاصة بمناقصات استئجار وسائل نقل أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في محافظات الجمهورية، إلى المجلس الأعلى للأزهر بداية من اليوم الخميس 20 مايو، وستفتح المظاريف في 23 مايو الجاري.

وأعلنت بوابة التعاقدات منذ أيام، عن مناقصات بالمظاريف لنقل أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في جميع المحافظات.

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، مناقصات لاستئجار وسائل نقل الأسئلة والإجابات لامتحانات الثانوية الأزهرية، دور أول وثان بمنطقة «القليوبية، والمنوفية جلسة، والغربية، وشمال سيناء، وبورسعيد، والأقصر، والمنيا جلسة، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم جلسة، والدقهلية» الأزهرية.

وفي وقت سابق حصل 47 معهدًا أزهريًّا على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة بلغت 100%؛ إذ تقدم 47 معهدًا أزهريًّا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2011، وجرى اعتمادهم جميعا من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويجري تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية، تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي، وتجهيز حجرات الدراسة، والملاعب الرياضية، فضلًا عن الاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة.

ويتم في ضوء الخطط المعتمدة تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية، والعملية، والتدريب المستمر علي التعلم النشط، وصولًا إلى إعداد ملف التقدم الذي يقدم للهيئة، مع طلب التقدم والرسوم المقررة، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.