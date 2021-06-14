وزيرة التضامن: زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك 15 ألف حضانة مرخصة، و10 آلاف و600 حضانة غير مرخصة.

ترخيص الحضانات يستند إلى معاييرالجودة

وأكدت وزيرة التضامن، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم ترخيص الحضانات بناءً على معاييرالجودة، لافتة إلى أن هناك شراكة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد منهج تعليمي متطور يتوائم مع ما طورته وزارة التربية والتعليم، ويتوائم أيضًا مع تطوير المنهج الابتدائي، حيث يتم الرجوع إلى نفس الشراكة لإعداد منهج يتناسب مع تلك المرحلة العمرية، ويحقق التناغم بين ما يتعلمه الطفل فى سن الحضانة ، وما يتعلمه فى سن الدراسة.

كل قرية ستحوي حضانة أو حضانتين

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم من خلال الحضانات الاكتشاف المبكر للإعاقة، كما يتم العمل على تمكين الأم اقتصاديًا، وتوعيتها بتنظيم الأسرة من خلال برنامج «2 كفاية»، والاهتمام بتغذية الطفل وتطعيماته، قائلًا: «سنصل في كل قرية إلى حضانة أو اثنتين، طبقًا لاحتياجات القرى، ووفقًا لما أوصى به الرئيس للاهتمام بالطفولة المبكرة، وتنمية الأسرة المصرية».

وأشارت «القباج» إلى دعم 17 مدينة جامعية، ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الدولة تؤمن بأحقية كل شخص في التعليم بصرف النظر عن فقره أو إعاقته، من خلال اتاحة بيئة تعليمية جيدة بدءً من الحضانات والاهتمام بالطفولة المبكرة.

نسبة تواجد الأطفال بالحضانات 10%

من جانبه، قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه سيتم افتتاح 5 آلاف حضانة بقرى «حياة كريمة»، ضمن الخطة الموضوعة لإتاحة الحضانات وزيادة أعدادها، لافتًا إلى أن أعداد الالتحاق بالحضانات كانت فوق المتوسطة، لكن الأعداد انخفضت خلال أزمة كورونا.

وأكد «ناجي»، أن نسب الأطفال بالحضانات 10%، من إجمالي 12 مليون طفل، ليصبح مليون و300 طفل فقط ملتحقين بالحضانات.