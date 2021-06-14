عاجل.. رئيس الوزراء الفلسطيني يدين إعلان نفتالي بينيت دعم الاستيطان

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، إعلان نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد دعمه للاستيطان وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من إقامة مسيرة الأعلام في شوارع القدس، مضيفًا، «نحتاج استبدال الآلية السابقة لإعمار غزة بأخرى أسرع».

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، وهو ائتلاف من 8 أحزاب يجمع مختلف ألوان الطيف السياسي، كما تضم الحكومة وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو القائمة الموحدة، برئاسة الإخواني منصور عباس.