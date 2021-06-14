مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية هايسندا بسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالى، منذ قليل، على طريق مطروح الإسكندرية الدولي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وإنتقلت مباحث قسم شرطة العلمين، وقوة من إدارة تأمين الطرق، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص؛ للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين لمستشفى العلمين النموذجي

ونقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي، بينهم جثة و6 مصابين وهم كالتالي: «وليد.ح.م» 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، و«سهيلة.ر.م» 19 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب «أحمد.م.ع» 21 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري كدمات وسحجات بالجسم، «جوري.هـ.م» 3 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بفروة الرأس، «عبدالرحمن.أ.ع» 27 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف من الأنف، واشتباه كسر بالضلوع، وكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، و«دنيا.م.م» 18 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وفاة مجهولة الهوية

ولقيت فتاة مجهولة الهوية، مصرعها بمستشفى العلمين من ضحايا حادث السيارة، بعد أجراء الأطباء لها إنعاش قلبي ورئوي، إلا أن الحالة لم تستجب ولفظت أنفاسها الأخيرة.