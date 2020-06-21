إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة في حادث إنقلاب سيارةبمدخل قرية العتمانية التابعة لمركز البدارى فى محافظة اسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمدخل قرية العتمانية دائرة المركز.

وعلى الفور أنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة( 7691 ن ج ر )بمدخل العتمانية بمركز البداري

أسفر الحادث عن إصابة كل من"محمد عبدالعال حسين" ٦١ سنة مقيم بمحافظة المنيا ،و"حسين محمد احمد" ٥٠ سنة امين شرطه مقيم بالبداري، و"مظهر كمال محسن" ٤٢ سنة امين شرطة مقيم بالبداريجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزى وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة