إطلاق مشروع «السفيرة» لتوفير فرص عمل مباشرة للسيدات بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، إطلاق مشروع «السفيرة» بمنطقة شرق الإسكندرية، لتدريب وتعليم 75 سيدة، فن ومهارات صنع الحلويات وتسويقها، بالتعاون بين جمعية القلعة الخيرية لتنمية المجتمع والبيئة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ودريم مشرق للأغذية، برئاسة يوسف ربيع، رئيس مجلس الادارة.

ويأتي هذا المشروع من خلال المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة دريم بالإسكندرية، ولتوفير فرص عمل مباشرة للسيدات في سوق العمل الغذائي في مختلف أحياء المحافظة.

وقسمت السيدات إلى 3 مجموعات، ويستمر المشروع لمدة 3 أشهر، شاملة تدريب شامل على صناعة الحلويات الفاخرة المطلوبة بالسوق المصري باستمرار، خاصة في المناسبات الشهيرة مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك وغيرها، ليتيح للسيدات تسويق منتجاتهن بعد انتهاء المشروع عبر البيع المباشر من منازلهن، وعبر منصات الإعلام الاجتماعي.

ويشمل المشروع أيضا التدريب على استخدام منصات الإعلام الاجتماعي للسيدات المشاركات بمشروع «السفيرة»، من خلال خبير الإعلام الإلكتروني المهندس محمد حنفي، رئيس أكاديمية التسويق الرقمي بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لتعلميهن كيفية تسويق منتجاتهن عبر المنصات الشهيرة مثل «فيس بوك، انستجرام».

من جهته، قال الشيف محمد الجمال، المشرف الفني للمشروع، إنه سيتم تدريب السيدات من الناحية النظرية والعملية؛ إذ اشتريت كل مستلزمات عمل منتجات الحلويات وتبرع من المواد الخام من دريم مشرق.

وأوضح «الجمال» أن المشاركات سيخضعن لاختبار عملي قبل نهاية تدريبهن، حتى يتم التأكد من إتقانهن لصناعة الحلويات والقدرة على تسويقها.

في سياق متصل، قال جابر أبو خطوة، رئيس جمعية القلعة الخيرية لتنمية المجتمع والبيئة، إن مشروع «السفيرة» نواة لتدريب الفتيات والسيدات على صناعة الحلويات، وفي حالة نجاحه سيمتد لجميع أنحاء الإسكندرية، في محاولة لتوفير فرص عمل مباشرة للمرأة السكندرية، ومواجهة مشكلة البطالة، بالتعاون مع مؤسسة كبرى مثل دريم مشرق.

وأكد علاء حسب الله، مسؤول الاتصال والعلاقات بالمشروع، إن السيدات سيحصلن على شهادات رسمية بتعليمهن فن ومهارة صناعة الحلويات، وكذلك متابعتهن بعد التخرج لحل أي مشكلات قد تقابلهن في تسويق منتجاتهن وبيعها، حتى نضمن جدوى ونجاح مشروع سفيرة للمرأة السكندرية.