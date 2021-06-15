معرض دبي للطيران يسلط الضوء على قصة نجاح قطاع طيران رجال الأعمال

يسلط معرض دبي للطيران في دورته الجديدة، الضوء على النموّ الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال برغم تأثيرات الجائحة، وهو أحد المواضيع التي ستشهد سلسلة من النقاشات الواسعة من أهم خبراء عالم الطيران المشاركين في المعرض، وذلك لرسم ملامح مستقبل القطاع، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح النجاح الذي حققه هذا القطاع، وأبرز ملفات المعرض لهذا العام وهي كالتالي.

1 - يحتل طيران رجال الأعمال موقعاً متميزاً في المعرض، حيث يعمل حوالي 30% من المشاركين يعملون في هذا القطاع، وتضم قائمة المشاركين في قطاع طيران رجال الأعمال ضمن معرض دبي للطيران 2021 كلاً من إيرباص، وبوينج، وشركة عالم المطارات، ومطار كولومبيا متروبوليتان، وسيتادل كومبليشن، وكوملوكس، وداسو للطيران، وإمبراير، وإيموجيت، وجاين جيت للطيران، وجلف ستريم إيروسبيس كوربوريشن، وبيلاتوس إيركرافت.

معرض دبي للطيران يسلط الضوء على إنجازات قطاع طيران رجال الأعمال تعرف عليه

2 - أثبت القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أن خيار الطيران هو الأكثر مرونة وموثوقية، والأكثر التزاماً بمعايير السلامة والأمن.

3 - يمثل النمو الذي يحققه قطاع طيران رجال الأعمال فرصة مهمة بالنسبة للمطارات والمشغّلين الرئيسيين ومصنّعي طائرات رجال الأعمال وطيّاري رحلات رجال الأعمال، وأبرز مقدّمي الخدمات ومستخدمي طيران الأعمال، ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المستقبل، وكغيره من المكونات الرئيسية لقطاع الطيران، يشهد طيران رجال الأعمال تحوّلاً رقميّاً يسهم في تعزيز مستوى أداء المشغلين، وتقديم تجربة متميزة وذكية للمسافرين.

أول طائرة رجال أعمال قادرة على السفر بين أي مدينتين في العالم دون توقّف

4 - تسعى شركة جوجو بزنس أفييشن لتزويد طائرات رجال الأعمال النفاثة بشبكات الإتصال من الجيل الخامس في الطائرة بحلول عام 2022، ما يحقق إنجازاً نوعياً مهما في مجال الاتصالات على متن الطائرة، وأطلقت شركة بوينج بزنس للطائرات النفاثة مؤخراً طائرتها BBJ 777 إكس، أول طائرة رجال أعمال قادرة على السفر بين أي مدينتين في العالم دون توقّف، وبمدى قياسيّ يصل إلى 21,570 كيلومتر، وتعد طائرة 777 إكس من أكثر طائرات رجال الأعمال راحةً، خصوصاً من حيث التنفس، نظراً لطيرانها بمستويات منخفضة، ووجود تقنيات ترطيب إضافية في المقصورة، إلى جانب النظام المتطور لتنقية الهواء في ثلاث مراحل.

5 - وأطلقت إيرباص للطائرات النفاثة مؤخراً طائرة ACJ220 النفاثة لرجال الأعمال، وتمتاز بأحدث التقنيات للمسافرين من رجال الأعمال، وتقنيات اتصال متقدمة، مع نظام واي فاي في المقصورة كلها، وتقنيات متطورة مثل النوافذ المظلّلة التي تعمل بالكهرباء ومصابيح الإنارة بتقنية LED، وأوجدت هذه الطائرة فئة جديدة كلياً في السوق تحت اسم "طائرة رجال الأعمال النفاثة الكبيرة جداً، وتجمع بين المساحة الشخصية المتميزة والمساحة الأرضية 73 متر مربع، ومدى عابر للقارات يصل إلى 10,500 كيلومتر (رحلة طيران تتجاوز 12 ساعة).

إيرباص لطائرات رجال الأعمال تؤكد التزامها بدعم القطاع الإقليمي لطيران رجال الأعمال

6 - يمكن للطائرة السفر بشكل مباشر دون توقف بين مدن مثل دبي ولندن، ودبي وطوكيو، ودبي وبيرث، وتعتبر طائرة رجال الأعمال الوحيدة المزودة بستة مساحات مخصصة لكبار الشخصيات، مساحة كل منها 12 متر مربع.

كان قال بينوا ديفورج، رئيس شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال، قال إن إيرباص لطائرات رجال الأعمال، تؤكد إلتزامها بتنمية ودعم القطاع الإقليمي لطيران رجال الأعمال، والذي أظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة الصحية، إذ أن عمر أكثر من 60% الطائرات النفاثة وطائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط يتخطى عمر 15 عاماً، ولذلك نقدم الآن أحدث طائرة نفاثة مريحة متوفرة اليوم من ACJ220 وصولاً لـ ACJ350، وكلاهما متوافقان بشكل جيد مع أساطيل العملاء في الشرق الأوسط، كما أننا نتطلع دائما لإستعراض إبتكاراتنا وأحدث عروضنا في معرض دبي للطيران 2021.

وكان ريتشارد جاونا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى كوملوكس، قال إننا نسعى من خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران 2021، إلى إستعراض خدماتنا ذات الطابع السويسري والمستوى العالمي من طيران رجال الأعمال أمام مجتمع الطيران بأكمله.

ريتشارد: العام الماضي كان مليئاً بالتحديات وقادرون على التكيّف بسرعة مع الظروف المتغيرة

وكان ريتشارد، أكد أن العام الماضي، كان مليئاً بالتحديات التي واجهتها معظم القطاعات، بما في ذلك الطيران، ولكننا كنا قادرين على التكيّف بسرعة مع الظروف المتغيرة والحفاظ على مستوى رفيع من الخدمة.

وكان علي أحمد النقبي، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، ومؤسس اتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال إن «قطاع طيران رجال الأعمال على الرغم من تداعيات أزمة كوفيد-19، أظهر مستويات عالية من المرونة والأمان والفعالية، وشهدنا في السنوات الأخيرة زيادة فعلية في الطلب على طائرات رجال الأعمال، ونتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا القطاع الواعد، ونؤكّد على نجاحنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز القطاع، وتسريع وتيرة نموّه في المنطقة والعالم على مدار السنوات المقبلة».

معرض دبي للطيران 2021 ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

يذكر أن معرض دبي للطيران 2021 ينطلق في دبي خلال الفترة ما بين 14-18 من نوفمبر المقبل.