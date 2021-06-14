ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ3.5 مليون طن بزيارة 400 ألف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021 حيث بلغ 3 ملايين و586 ألفًا و462 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، مضيفًا أنَّ أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وبلغت الموالح مليون و694 ألفًا و927 طنًا، إضافة إلى تصدير 594 ألفًا و742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألفًا و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 106 آلاف و679 طنًا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 55 ألفًا و964 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و342 طنًا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 18 ألفًا و496 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 18 ألفًا و260 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفًا و678 طنًا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 آلاف و751 طنًا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و935 طن، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 6 الاف و 538 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و 749 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و168 طنًا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 431 طنًا.