محافظ بورسعيد: المنطقة الصناعية تشهد تطورا غير مسبوق

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يرافقه اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأكد الغضبان، أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالشركات الصناعية بالمنطقة، وذلك فى إطار التطور الاقتصادي الذي تشهده محافظة بورسعيد، والذى يهدف لخدمة المستثمر والعاملين بالمؤسسات الصناعية في المقام الأول.

كما حرص على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإداري؛ للوقوف على مستجدات العمل و بحث متطلبات العاملين و تقديم الدعم الكامل، كما تفقد العمل بمصنع فيونا للأدوات الكهربائية، يرافقه رئيس مجلس إدارة المصنع.

المحافظ: المنطقة الصناعية ببورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في رفع اسم مصر عاليا فى مختلف البلدان، ولعبت دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج.

وأكد أننا نولي اهتمامًا كبيرا لدعم القطاع الصناعى بالمحافظة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.

من جانب أخر، تابع محافظ بورسعيد، آخر معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحي، وذلك فى إطار أعمال التطوير الشاملة التى تشهدها المنطقة، بالتعاون بين محافظة بورسعيد، ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، خلال لقاء بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومديري مديريات الإسكان والطرق والكهرباء، وإدارة تطوير العشوائيات والمقاولين المنفذين للمشروع.

واستمع المحافظ لكافة الجهات المعنية والمشاركة في أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، حول آخر مستجدات العمل، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة.