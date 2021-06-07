محافظ وأهالي بورسعيد ينعون الرئيس الأسبق للنادي المصري

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور علي فرج الله، نقيب أطباء الأسنان ببورسعيد، ورئيس النادى المصري الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وأكد المحافظ أن الفقيد الراحل تميز بالعطاء والإخلاص في العمل العام، سواء كنقيب لأطباء الأسنان، أو المناصب المختلفة التي تولاها بالنادي المصري، حتي وصل إلى منصب رئيس النادي، وقدم المحافظ العزاء إلى أسرة الفقيد وتلاميذه وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

«حلبية» ينعي رئيس المصرى الأسبق

من جانب آخر، نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، بخالص الحزن والأسى وفاة الدكتور علي فرج الله، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان صدر عن مجلس إدارة النادي، أن «النادي المصري إذ ينعي فقيده الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة، ولأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

أهالي بورسعيد ينعون رئيس النادي المصري الأسبق

كما نعى عدد من أهالي بورسعيد الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يلهم أهله الصبر والسلون، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدين أن الدكتور علي فرج الله كان مثالاً للإنسان المتفاني في عمله، المحب لوطنه وبورسعيد والنادي المصري، وأنه قدم له الكثير خلال رئاسته للنادي، ولم يبخل بجهده تجاهه، وكسب شعبية استمرت لسنوات طويلة.