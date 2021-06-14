«الإسماعيلية» تصدر بـ549 مليون جنيه خضروات وفاكهة خلال 5 أشهر

أكد المهندس السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تصدير كمية كبيرة من الحاصلات الزراعية من الخضروات والفاكهة الخاصة بالإسماعيلية خلال الـ 5 أشهر الماضية.

وأضاف خليل، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المنتجات الخاصة بالمحافظة أصبحت تغزو أسواق العالم وان إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية والأوربية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتي نهاية شهر مايو الماضي 2021، بلغت نحو 249.2 مليون دولار لكمية إجمالية قدرها 19369494 طنًا.

وقال إن الكمية منها 18054090 طنًا من الفاكهة الطازجة والمجمدة و756 طنًا من الخضروات الطازجة والمجمدة، و1314643 طن من المحاصيل الحقلية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال تلك الفترة قد بلغ 2044 شهادة منهم 253 شهادة فقط خلال شهر مايو، مشيرًا إلى أن اجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر مايو الماضى فقط بلغ حوالي 39.9 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 382657 طنًا.

وشملت الكمية تصدير منتجات برتقال وفول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة ومعجون طماطم وملوخية خضراء وعصير برتقال ولب مانجو ولب جوافة وحمص ولب قرع، وتم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من إيطاليا وأسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت، وأن الإسماعيلية أصبحت من المحافظات الأولي في التصدير بين محافظات مصر.