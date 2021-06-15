فاطمة كشري عن دعم الفنانين لها: يا ريتني كنت تعبت من زمان

استقرت بشكل كبير الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري بعدما كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة وتم نقلها للمستشفى.

وحظيت «كشري» بكثير من الحب والدعم من عدد من الفنانين، وعن هذا الأمر قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فنانين كتير كلموني واتطمنوا عليا، منهم أحمد مكي ومحمد هنيدي ومنة شلبي وشيماء سيف ودنيا عبدالعزيز».

وتابعت الفنانة قائلة: «كل الناس كلموني وكلهم قالولي لو احتاجتي أي حاجة إحنا موجودين وفعلا فيه منهم ناس قدمولي حاجات كتير».

وواصلت كشري قائلة: «يا ريتني كنت تعبت من زمان علشان أشوف كل الحب والدعم ده من الفنانين ومن جمهوري أنا حاسة إن بحلم ربنا بيحبني أوي وكرمني بناس حلوة تقف جنبي».

كما أكدت الفنانة فاطمة كشري أن صحتها الآن أصبحت أفضل بفضل الحب والدعم اللذين شهدتهما مؤخرا مِن كل مَن حولها.

يذكر أن الفنانة فاطمة كشري كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بدأت عندما ذهبت للمستشفى لإجراء عملية فتاق، وبعدما خرجت شعرت بألم شديد، واكتشفت بأن الطبيب الذي أجرى العملية نسي الشاش في بطنها وهذا أدى الى تدهور حالتها الصحية للغاية، ما تسبب في نقلها للمستشفى مرة أخرى.

يذكر أن الفنان أحمد مكي كان قد تكفل بعلاج الفنانة فاطمة كشري، وكشفت عن هذا الأمر فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنه أرسل إليها مديرة أعماله وتكفلت بمصاريف الأشعة والتحاليل وأن مكي ركب لها تكييف في منزلها.