مجازاة مسؤول سابق بـ«التنشيط السياحي» أضاع على الهيئة 20 ألف يورو

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «ت. ا» مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر، وذلك لاتهامه بالتقاعس عن إبرام عند مع شركة ألمانية، ترتب عليه ضياع 20 ألف يورو على الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وبرأت المحكمة، كل من «ع. ر» مسؤول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة، «ر. أ» مدير عام الشؤون المالية بالهيئة ذاتها، «م. ج» مدير مكتب برلين للهيئة المصرية للتنشيط السياحي سابقًا، من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الألماني، ما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الألماني بدفع مبلغ 20 ألف يورو للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، خلال استضافة مصر للاجتماع السنوى عام 2014، وتم تقديم هدايا تذكارية بقيمة 341 ألف جنيه، وأجرى عرضا غير أمين، على رئيس هيئة التنشيط، يفيد بأن الهيئة حصلت على مبلغ 20 ألف يورو حال عدم حدوث ذلك.

ونسبت للمحال الثاني، أنه أهمل في آداء عمله، ما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بأحد المؤتمرات، وتقاعس المُحال الثالثة، عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 20 ألف يورو، المستحق للهيئة، نظير استضافة الهيئة لمؤتمر، منذ علمها في شهر نوفمبر 2014 حتى 2015.

أما المُحال الرابع، فنسب إليه تقاعس في الفترة من 2011 حتى 2015، عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية، بسداد مبلغ 20 ألف يورو، دون اتخاذ الاجراءات اللازمة، حيال تحصيل تلك المبالغ المستحقة عن هذا التكتل.