درجات الحرارة غدا الثلاثاء 15-6-2021 على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 32 20

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 31 20

بلطيم 28 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

نويبع 34 26

طابا 32 22

كاترين 31 22

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 38 27

أبو سمبل 37 26

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 37 25

أبو رماد 36 26

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 26

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون لطيف ليلًا طقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.