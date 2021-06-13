«الأرصاد»: طقس اليوم حار على القاهرة ورياح مثيرة للأتربة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الأحد.

الطقس نهارا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد,

الطقس ليلا

وتشير هيئة الأرصاد أيضًا، إلى أن الطقس في فترة الليل يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وأوضحت الهيئة أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 20.

سيوة العظمى 34 والصغرى 21.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21.

دمياط العظمى 28 والصغرى 20.

الإسماعيلية 36 الصغرى 23.

السويس العظمى 36 والصغرى 24.

العريش العظمى 29 والصغرى 22.

طابا العظمى 37 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 40 والصغرى 23.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 23.

المنيا العظمى 40 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 43 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 44 والصغرى 26.

قنا العظمى 45 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 46 والصغرى 27.

أسوان العظمى 46 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 45 والصغرى 28.

شلاتين العظمى 39 والصغرى 26.

حلايب العظمى 36 والصغرى 27.