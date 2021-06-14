الإعدام لشقيقين قتلا حارسة مصنع بلاستيك بالعبور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام للشقيقين «مجدي.ع.ع.م» 40 عامًا، «محمد.ع.ع.م» 37 عامًا؛ لقتلهما المجني عليها «زينب.ع.م» حارسة بمصنع بلاستيك، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد بمدينة العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، محمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي.

وأوضحت المحكمة، في حكمها، أن المتهمين أجهزا عليها وقاما بتقييد أيديها وأرجلها باستخدام حبل، وحبسا أنفاسها مستخدمين في ذلك قطعة من القماش حتى فاضت روحها لباريها، قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت المحكمة، أنه كان القصد من الجريمة التى إرتكبها المتهمين التأهب لارتكاب جنحة سرقة «أموال ومنقولات» من داخل المصنع الذى كان يعمل به أحدهم من قبل، وتعمل به المجنى عليها، باستخدام مفاتيح مصطنعة ولعلم أحدهم بمداخل ومخارج المصنع.

كان أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة «حارسة مصنع» موثقة ومكبلة اليدين والقدمين من الخلف؛ وذلك لسرقة مالك المصنع، حيث تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق وإحيلا للمحاكمة التي قضت بإعدامهما.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة «سيدة» 55 عاما، حارسة بمصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش، ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب، ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته وسرقة سيارة خاصة بمالك المصنع وشاشتين تليفزيون و20 ألف جنيه.

وأخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتشكل فريق بحثي بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، ومباحث قسم شرطة العبور.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أن المتهمين، هما عامل بالمصنع، 40 عامًا، وشقيقه 38 عامًا، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقرر المتهم الأول أنه نظراً لعمله بالمصنع محل الواقعة عقد العزم على سرقته، واتفق مع شقيقه على ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة وبالاشتراك مع شقيقه، دخلا للمصنع باستخدام نسخة من مفتاح البوابة الرئيسية للمصنع أعدها مسبقا، وكسر باب مكتب مالك المصنع والاستيلاء على المسروقات.

وعقب ذلك قاما بالاختباء داخل الغرفة محل العثور على الجثة حتى الصباح خشية ضبطهما ليلًا، إلا أنهما فوجئا بدخول المجنى عليها، فقاما بتكبيلها وتكميمها للسيطرة عليها، إلا أنها توفيت فهربا بالمسروقات باستخدام السيارة المستولى عليها.

وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء باعترافات شقيقه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهم لنيابة العبور التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأحيلا للمحاكمة التي قضت بحكمها السابق.