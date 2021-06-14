اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. عقوبات مغلظة للمخالفين

غلظ القانون العقوبات الواقعة على كل من يجري عمليات ختان الإناث والتي تصل إلى السجن المشدد 20 سنة، في حالة الوفاة بسبب الختان، وبالتزامن مع «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، الموافق 14 يونيو من كل عام، أكد رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن عملية الختان تتضمن تشويهاً للأعضاء التناسلية للإناث، حيث أنها عملية قطع أو استئصال متعمدة للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، وهو إجراء لا منفعة طبية منه، ويجب عدم التعامل في تلك المنطقة، فلا هي سبب لألم قائم أو محتمل.

عقوبات ختان الإناث في القانون الجديد

وقال «الدنبوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ختان الإناث جريمة بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وفق القانون رقم 10 لسنة 2021 حيث عاقب بالسجن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية بشكل جزئي أو تام، أما إذا نتج عن ذلك القطع عاهة مستديمة، تكون العقوبة ما لا يقل عن 7 سنوات، وأما إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد ما لا يقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وأضاف كذلك يعاقب كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً على طلبه، بنفس العقوبة السابقة، ويعاقب بالحبس كل من يروج أو يشجع أو يدعو للختان بإحدى الطرق المبينة بنص المادة 171 من قانون العقوبات حتى لو لم يترتب على فعله أثر.

نسب ختان الإناث في مصر

وأشار المدير التنفيذي للمركز المرأة للإرشاد إلى أن 92% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، تعرضن لشكل من أشكال ختان الإناث، و72% على يد أطباء.

ودعا كل نساء مصر، وكذلك الآباء والأمهات، إلى وقف نزيف الدم، والتوقع عما وصفها بـ«تلك الجريمة الشنعاء»، لما لها من تأثير على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والنساء.