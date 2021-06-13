إطلاق اسم النائبة الراحلة فرحة الشناوي على شارع بالمنصورة

قررت لجنة المسميات بمحافظة الدقهلية اليوم، إطلاق اسم الدكتورة الراحلة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والحائزة على أعلى وسام من فرنسا، على أحد أكبر شوارع منطقة الفيروز بمدينة المنصورة تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع ومسيرتها العلمية، كما وافقت اللجنة على إطلاق أسماء عدد من الشهداء بالقوات المسلحة والشرطة والرموز التاريخية على عدد من المدارس والشوارع بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة.

صدور قرارات بإطلاق أسماء شوارع في الدقهلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، برئاسة اللواء عبد القادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء الشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة وممثل عن مدير أمن الدقهلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي التربية والتعليم والأبنية التعليمية أعضاء اللجنة وأيضا ممثلى المجتمع المدني.

ووافقت اللجنة على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، ووافقت على إطلاق اسم الدكتورة فرحة الشناوي على أحد أكبر شوارع منطقة الفيروز بمدينة المنصورة؛ تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع وتكريماً لمسيرتها العلمية.

أسماء أعلام الدقهلية على شوارع منطقة الفيروز

إطلاق أسماء بعض أعلام الدقهلية والشخصيات العامة على بعض الشوارع بمنطقة الفيروز التابعة لحى غرب المنصورة وهم : «شارع الإمام جلال الدين السيوطي ، شارع أحمد حسن الزيات، شارع احمد لطفى السيد، شارع الدكتور سليم حسن، شارع محمد كامل ليله، شارع البطل حسن طوبار، شارع المهندس أحمد عبده الشرباصى، شارع الدكتور محمد حسين هيكل باشا، شارع الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شارع مسجد الشهداء، شارع الدكتور محمد عبد الله عنان» كما قررت اللجنة إرجاء مناقشة عدد من الموضوعات لحين استيفاء كافة المستندات واستكمالها جميع الشروط المقررة.

وفي مركز ومدينة المنزلة، وافقت اللجنة على إطلاق اسم الشهيد محمود محمد عبد الحميد قهوة على مدرسة المنزلة الثانوية الصناعية بنين، بالإضافة الى إطلاق اسم الشهيد رائد حسنى أحمد عويس سيد على مدرستي الدمج الإعدادية الثانوية، وأيضا تم الموافقة على إطلاق اسم طاهر محمد محمد حسن فرح على مدرسة العربان للتعليم الأساسى بالمنزلة لكونه المتبرع بالأرض.

وفي مركز ومدينة بني عبيد تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم الشحات ناصف على مدرسة ميت عدلان الإعدادية .

وأكد اللواء عبد القادر النوري أنه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات بعد مناقشتها بكل دقة من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار محافظ الدقهلية في هذا الشأن.