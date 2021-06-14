عاجل.. حبس طالب هدد بنشر فيديوهات وصور لفتاة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جهينة، شمال سوهاج، اليوم الاثنين، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالاتصال بطالبة وتهديده لها بنشر مقاطع فيديو وصور لشقيقتها، وطلب مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته الهاتف المستخدم في الواقعة.

تعود للواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بالمديرية من المدعوة «ريهام س. و.»، 20 سنة، طالبة، وتقيم دائرة مركز جهينة، بتضررها من شخص لقيامه بإرسال رسائل لها على تطبيق «واتسآب» من رقم هاتف محدد، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو لشقيقتها «رحاب»، 18 سنة، طالبة، مقابل حصوله على مبالغ مالية، لعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بشقيقتها.

أسفر الفحص الفني عن أن مستخدم الشريحة يُدعى «عوض ح. ع.»، 18 سنة، طالب، ويقيم بدائرة مركز جهينة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.