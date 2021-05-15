ضبط عامل بـ«محل صيانة موبايلات» حاول ابتزاز سيدة بصور وفيديوهات خاصة

كشفت أجهزة بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص «لا تعرفه»، أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها، ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم، لاستلام المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، جرى ضبطه وتبين أنه عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم، وبحوزته «كارت ميموري» يحتوي على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة مقدمة البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجني عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها، وابتزازها لدفع مبلغ مالي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.