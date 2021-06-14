المتحدة: صندوق مخاطر لدعم الفنانين في برتوكول تعاون مع المهن التمثيلية

أشاد عمرو الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخطوة توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، اليوم، بحضور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وأشرف زكي نقيب الممثلين.

وقال «الفقي»، في تصريحات صحفية على هامش توقيع البروتوكول، إنَّ هذا البروتوكول يسهم في حماية الفن المصري، وتطوير الدراما المصرية بشكل أكبر، موضحًا أنَّ أهم بنود البروتوكول عدم السماح بممارسة مهنة الفن والتماثيل دون التصاريح التي تعطي الحق بذلك.

وأشاد عضو مجلس إدارة المتحدة بدور نقابة المهن التمثيلية، قائلًا إنَّها «النقابة الأم لكل العاملين في التمثيل في مصر، وموعدنا بدعم نقابة المهن التمثيلية والأزمنة بكل ما وعدنا به».

«المتحدة»: برتوكول التعاون يحمي الفن المصري

وأشار الفقي، إلى أهم البنود التي ينص عليها البروتوكول وهي عدم المشاركة في أي عمل فني بدون حصول الممثل أو المشارك في العمل على تصريح من النقابة أو أن يكون عضوا في النقابة، كما يدعم بروتوكول التعاون الفنانين من خلال إنشاء صندوق للمخاطر، تحسبًا لأي ظروف طارئة يمر به أي فنان في مصر، متابعا: «نحن نعمل على خدمة ودعم وتطوير الفن المصري والعاملين في الفن المصري، وعدنا بذلك وننفذ ما وعدنا به».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقعت اليوم، في حضور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عقب توقيع البروتوكول، إنَّ بروتوكول التعاون يضمن حقوق العاملين بنقابة المهن التمثيلية، ويسهم في تطوير المحتوى الفني المقدم، متابعًا «هذه مبادرة عظيمة جدًا من الشركة المتحدة، الشركة المتحدة وعدت فأوفت، ولن نبخل بأي استشارة أو خدمة نقدمها الشركة المتحدة في جميع أشكال الدراما».

وأضاف «زكي»، أنَّ الفن أصبح مهنة لا مهنة لها، ولن يتمّ السماح بالمشاركة في أعمال فنية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، مشددًا على أن بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة سيساهم في تطوير الدراما المصرية.

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنَّ بروتوكول التعاون يتضمن أيضًا صندوق للمخاطر، قائلًا إنَّ الشركة المتحدة تقدمت بمبادرة كريمة ليتضمن البروتوكول صندوق مخاطر لمساعدة الفنانين.