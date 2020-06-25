المتحدة للخدمات الاعلامية تؤكد احترامها للأزهر الشريف وقياداته

ذكرت الإعلامية بسمة وهبة، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصدرت بيانًا تؤكد فيه على احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة " أون إي".

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية والوطنية العريقة، وكل قياداته على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب.

وإذ تؤكد المتحدة للخدمات الإعلامية الدور الريادي للمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من 1000 عام، فإنها تُجدد التأكيد على عظيم تقديرها للدور التنويري للمؤسسة العريقة التي لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل.

كما ثمنت المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطني للأزهر الشريف في مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربي والإسلامي.